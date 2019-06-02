В Чечне фильм про Элтона Джона пообещали запретить из-за "гей-пропаганды"

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-02T15:31:31+03:00

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В Чечне жестко отреагировали на предстоящий выход в российском прокате библиографического фильма про известного певца Элтона Джона. Как считает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров, "скандальной" ленте про "певца с нетрадиционной сексуальной ориентацией" не место в кинотеатрах Северного Кавказа. Сам фильм Умаров назвал "западным ширпотребом", где во главе угла не музыка, а "выставляется напоказ аддикция".

- Мы, российский Кавказ, возмущены гей-пропагандой в современном кинематографе. Я считаю, что нужно объявить бойкот развратному кино с "откровенными сценами", романтизацией наркомании и алкоголя. Нет места такой "культуре" в России и на Кавказе! - написал министр у себя на странице в Instagram и сказал в видео, что в республике выступают против "морального разложения детей"

В Чечне фильм про Элтона Джона призывают запретить из-за "гей-пропаганды".

Отметим, что фильм про известного британского музыканта выйдет в кино под названием "Рокетмен". Ранее стало известно, что слишком пикантные откровенные сцены перед выпуском в отечественный прокат вырезали. Сам Элтон Джон раскритиковал удаление постельных сцен и упрекнул Россию в обращении к цензуре.

ИСТОЧНИК KP.RU