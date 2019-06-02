Кадыров посоветовал россиянам "быть умеренными в еде"

2 Июнь 22:43 2019-06-02T22:43:18+03:00

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Рамзан Кадыров, рассуждая о полезных пищевых привычках в День здорового питания посоветовал россиянам "быть умеренными в еде" и думать о своем рационе чаще раза в год.

- Конечно, все говорят о вреде лишнего веса и пиши, напичканной химикатами. Но думать о здоровье нужно 365 дней в году, с утра до вечера и с вечера до утра, а не только в первое воскресенье июня. Посланник Аллаха в хадисе предписал быть умеренными в еде, на одну треть заполнять желудок пищей, одну треть жидкостью, а ещё одну треть оставлять незаполненной, - написал глава Чечни у себя в аккаунте в Telegram и добавил, что во время застолья не нужно пробовать все блюда, набивая желудок доверху.

Также чеченский лидер посоветовал россиянам заниматься физкультурой.

ИСТОЧНИК KP.RU