В Дагестане в ДТП с перевернувшимся авто погибли двое
Автоавария произошла в Курахском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
- По предварительным данным, легковой автомобиль опрокинулся в кювет недалеко от села Кудав в Курахском районе Дагестан. Один человек погиб на месте. Еще трое в ДТП пострадали. Их срочно на "Скорой помощи" доставили в ближайшую больницу, - уточнили силовики.
В больнице скончался еще один пострадавший. Сейчас уточняется причина происшествия, а также, есть ли среди пострадавших дети. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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