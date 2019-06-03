В Дагестане в ДТП с перевернувшимся авто погибли двое

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-03T08:29:07+03:00

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Автоавария произошла в Курахском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

- По предварительным данным, легковой автомобиль опрокинулся в кювет недалеко от села Кудав в Курахском районе Дагестан. Один человек погиб на месте. Еще трое в ДТП пострадали. Их срочно на "Скорой помощи" доставили в ближайшую больницу, - уточнили силовики.

В больнице скончался еще один пострадавший. Сейчас уточняется причина происшествия, а также, есть ли среди пострадавших дети. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU