2019-06-03T09:31:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье арестован мужчина, хранивший полкило марихуаны

Михаил ЮЖНЫЙ
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Cтавропольским полицейским на днях поступила оперативная информация о том, что 49-летний местный житель хранит наркотическое вещество.

Полицейские прибыли на место. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться, попутно выбросив полимерный пакет с наркотиком. Ранее судимого жителя Кочубеевского района задержали и доставили в отделение. Полицейским мужчина пояснил, что сорвал данное наркотическое вещество для личного употребления.

Проведенная экспертиза показала, что в пакете марихуана – массой около 400 граммов, что является крупным размером.

Против преступника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

ИСТОЧНИК KP.RU

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