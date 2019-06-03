2019-06-03T10:12:34+03:00
Происшествия

В Пятигорске произошла кровавая резня в гараже: трое убитых

Убийца уже задержан полицией
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, убившего нескольких человек. Об этом сообщает пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, утром 1 июня одном из гаражей в городе Пятигорске шесть мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время пьяного застолья между двумя из них произошёл конфликт. Один из участников попойки нанёс ножом многочисленные ранения своим знакомым: 43-летнему, 46-летнему, 41-летнему, 38-летнему мужчинам.

Двое из них скончались на месте, третий - в больнице. Срочно был госпитализирован еще один 38-летний мужчина.

Сейчас следователь направил в суд ходатайство о заключении убийцы под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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