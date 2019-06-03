Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-03T11:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку в ОАЭ. Об этом сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

По его словам, сейчас командой дагестанского бойца рассматриваются несколько возможных вариантов соперников, в их числе - ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон. А по словам тренера Хавьера Мендеса, дагестанец будет драться 7 сентября в Объединённых Арабских Эмиратах против его подопечного - Дастина Порье.

По предварительным данным, Хабибу нужно будет потратить более месяца на специальную подготовку к бою в США.

Ранее отмечалось, что следующий поединок Нурмагомедов проведет на турнире UFC в городе Абу-Даби 7 сентября этого года. Сейчас на счету дагестанского бойца ровно 27 побед и ни единого поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU