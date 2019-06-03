В округе Ставрополья за взятку в полмиллиона посадили начальника дорожного строительства

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-03T13:32:30+03:00

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В Кировском городском округе Ставрополья осудили начальника отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта местной администрации Ивана Селиванова и его заместителя Андрея Рязанцева. Оба в 2018 году за 480 тысяч рублей взятки провернули выдачу разрешений на строительство сразу 16 объектов недвижимости одной из компаний, специализирующейся на выращивании многолетних культур.

Под суд чиновники пошли по статье "получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Заместитель вину признал, начальник ни в чем так и не сознался. Заседание по этому делу прошло 31 мая этого года в Кировском районном суде.

- Селиванов и Рязанцев признаны виновными. Первому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в размере 2,4 млн рублей, а также запрет на занятие руководящих должностей в муниципальных и государственных учреждениях и организациях сроком на 3 года. Второму дали 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, штраф в размере 1,4 млн рублей, а также запрет на занятие руководящих должностей в муниципальных и государственных учреждениях и организациях сроком на 3 года, - рассказал "КП-Северный Кавказ" источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU