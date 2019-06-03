В Ставропольском крае на улицу вылилась токсичная жидкость

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-03T14:33:10+03:00

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Проверка по факту разлива химической жидкости на автодорогу в городе Минеральные Воды проводится в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевой природоохранной прокуратуры региона.

- Выявлен факт разлива жидкости неустановленного происхождения, имеющей резкий химический запах. Она разлилась с неработающего предприятия на прилегающую улицу Островского города Минеральные Воды, - уточнили в ведомстве. - По данному факту ведется проверка исполнения владельцем объекта требований природоохранного законодательства.

Ведомство отмечает, что специалисты прокуратуры и еще шести ведомств провели обследование на месте инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU