Граждан Киргизии, ввозивших на Ставрополье героин, посадили на 24 года
В Ставропольском крае осудили троих граждан Киргизии за незаконный сбыт героина в крупном размере. Как доказали следователи, 64-летний Миркамил Машрапов и 21-летние Умарамин Абдирахманов с Кахрамонжоном Сидиковым из Москвы на личном авто ввозили героин, который через закладки потом продавали на территории Кавминвод.
Поймали наркодилеров 9 января 2018 года, а 2 февраля того же года было возбуждено уголовное дело. Суд же прошел 29 мая 2019-го. В сумме всем назначили 24 года тюрьмы.
- Приговором Минераловодского городского суда Абдирахманов, Машрапов и Сидиков признаны виновными и приговорены к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима сроком на 10, 7 и 7 лет соответственно, - сообщил "КП-Северный Кавказ" источник в силовых структурах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU