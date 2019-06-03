Граждан Киргизии, ввозивших на Ставрополье героин, посадили на 24 года

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-03T15:06:08+03:00

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В Ставропольском крае осудили троих граждан Киргизии за незаконный сбыт героина в крупном размере. Как доказали следователи, 64-летний Миркамил Машрапов и 21-летние Умарамин Абдирахманов с Кахрамонжоном Сидиковым из Москвы на личном авто ввозили героин, который через закладки потом продавали на территории Кавминвод.

Поймали наркодилеров 9 января 2018 года, а 2 февраля того же года было возбуждено уголовное дело. Суд же прошел 29 мая 2019-го. В сумме всем назначили 24 года тюрьмы.

- Приговором Минераловодского городского суда Абдирахманов, Машрапов и Сидиков признаны виновными и приговорены к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима сроком на 10, 7 и 7 лет соответственно, - сообщил "КП-Северный Кавказ" источник в силовых структурах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU