2019-06-03T15:11:05+03:00
Общество

В Железноводске по красной дорожке кинофестиваля прошлись пятьдесят звезд мирового кино

На Ставрополье завершился кинофорум «Герой и время»
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Железноводске по красной дорожке кинофестиваля прошлись пятьдесят звезд мирового киноВ Железноводске по красной дорожке кинофестиваля прошлись пятьдесят звезд мирового киноФото: Анна БОРИСОВА
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В Железноводске завершился международный кинофестиваль «Герой и время». По его красной дорожке прошлись полсотни звезд - Константин Хабенский, Равшана Куркова, Сергей Безруков, Светлана Немоляева, Сергей Пускепалис, Эдуард Бояков, Владимир Меньшов, Эмир Кустурица, и другие.

Главный приз в конкурсе игрового кино получила израильско-австрийская картина «Свидетельство» Амичаи Гринберга. Лучшим документальным признан российский фильм «Жизнь с бактериями» Станислава Ставинова. В номинации «Неигровое кино» безусловным победителем стал фильм россиянина Александра Зиненко «Непобедимая». Приз в номинации «Оператор неигрового кино» удостоился австриец Маттиас Майр за его «Белый лабиринт».

В конкурсе игрового кино жюри отметило незабываемый югоафриканский «Касала» режиссера Эмы Эдосио. За лучший сценарий игрового кино приз был награжден израильтянин Самех Зоаби с его нашумевшим фильмом «Тель-Авив в огне».

Приз в номинации «Образ» получил российский фильм «Апостасия» Алексея Мурадова, а награду за самую лучшую актерскую работу — лента японца Акийо Фуджимура «Эрико-притворщица». Лучшей режиссерской работой игрового кино стал российско-литовский проект Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Ну а приз зрительских симпатий единодушно ушел к «Судани из Нигерии» индийца Закариа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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