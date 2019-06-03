2019-06-03T16:06:09+03:00
Происшествия

В Дагестане при взрыве в авто пострадали четыре человека

Среди пострадавших - ребенок
Михаил ЮЖНЫЙ
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По уточнённый информации, в результате ДТП с пассажирским "УАЗом" в Дагестане пострадали четыре человека. Об этом рассказала представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

- Семь человек всего ехали в этом пассажиром "УАЗе". В результате взрыва газового оборудования четверо из них пострадали. Среди них - один десятилетний ребенок, - уточнили в ведомстве.

Все получившие ранения люди находятся в больнице. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, в Чародинском районе Дагестана в пассажирском УАЗе взорвалось газовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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