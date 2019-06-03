2019-06-03T16:46:58+03:00
Общество

В Ставрополе 1500 человек пробежали «Зеленый Марафон»

Всего в мероприятиях на Юге России и Северном Кавказе приняли участие 16 000 человек
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Победители забега в Ставрополе.Победители забега в Ставрополе.
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В Ставрополе в парке Победы состоялся традиционный «Зеленый Марафон». В забеге на дистанцию 4,2 км, а также в разнообразных активностях поучаствовали более 3000 человек, а всего в аналогичных мероприятиях в шести городах Юга России и Северного Кавказа - порядка 16 тысяч. В самом забеге соревновались более 1500 человек.

В этом году «Зеленый Марафон» был приурочен ко Дню защиты детей. Специально для самых маленьких гостей праздника была организована обширная развлекательная программа: работали десятки бесплатных игровых детских площадок, мастер-классы и спортивные тренировки.

«Зеленый Марафон» прошел в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии. На старт вышли более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживали более 110 тысяч зрителей. Среди участников «Зелёного Марафона» были такие звезды спорта, как многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко и легендарный фигурист Алексей Ягудин.

А первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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