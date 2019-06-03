2019-06-03T17:11:48+03:00
Происшествия

Град, шквал и ливень начнутся в ближайшие часы на Ставрополье

Краевой Гидрометцентр распространил экстренное предупреждение
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье обрушатся град, ливень и шквальный ветерНа Ставрополье обрушатся град, ливень и шквальный ветерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ближайшие часы на Ставрополь и весь край обрушится ливень со шквальным ветром и, местами, градом. По сведениям краевого Гидрометцентра, дожди с градом стоит ожидать и во вторник, 4 июня.

— Вниманию жителей и гостей города Ставрополя! По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 3 июня, а также в сутки на 4 июня 2019 года местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Призываем Вас принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в комитете по ГУ и ЧС администрации Ставрополя.

При этом серьёзных перемен температурного режима ожидать не приходится. Если в понедельник столбики термометров поднимались до +31...+33 градусов, то во вторник ожидается небольшое понижение температуры до +28°...+30°. В среду будет ещё немного прохладнее — +27°...+29°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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