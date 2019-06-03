"Ахмат" купил футболиста за 29 млн

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-03T16:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Ближайшие четыре года в грозненском футбольном клубе "Ахмат" будет выступать полузащитник из Польши Конрад Михалак. О трансфере 21-летнего футболиста сообщается в официальном Твиттере грозненской команды. По данным сайта Transfermarkt, игрок "Лехии" из Гданьска обошелся чеченскому клубу примерно в 400 тысяч евро (около 29 млн рублей).

Михалак является игроком молодежной сборной Польши и выступал до последнего времени за "Лехию" из Гданьска. В 27 матчах за клуб в разных турнирах прошедшего сезона он забил лишь один мяч и отдал две голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU