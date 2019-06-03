2019-06-03T17:33:21+03:00
Происшествия

Во Владикавказе почти 1100 рабочих уволены с завода «Электроцинк»

После пожара в 2018 году предприятие готовится к консервации
Андрей ЗОБОВ
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Во Владикавказе 1128 рабочих сокращены по решению руководства завода «Электроцинк». Ключевое предприятие столицы Северной Осетии готовится к консервации после пожара, произошедшего осенью 2018 года.

— С 31 мая ОАО «Электроцинк» расторг трудовые договоры с 1128 работниками, которые были сокращены по причине сокращения штата. В том числе в связи с выходом на пенсию — 271 работник, по соглашению сторон — 82 человека. Высвободившиеся работники получили все компенсации и выплаты, предусмотренные ТК РФ и коллективным договором предприятия, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе завода.

Все освобождённые от работы сотрудники будут поставлены на учёт в службе занятости до 14 июня. Однако где людям искать работу — неизвестно, ведь «Электроцинк» был единственным в городе предприятием такого уровня. Разработкой плана трудоустройства работников занимается совет по предпринимательству при главе администрации местного самоуправления.

Напомним, что 21 октября 2018 года на заводе вспыхнул пожар. Огонь уничтожил целый цех, «Электроцинк» тушили весь день. Причиной возгорания назван намеренный поджог. После ЧП прошли стихийные митинги, на которых жители города требовали ликвидировать завод. После этого было принято решение о его консервации. С тех пор 1,8 тысячи сотрудников предприятия были переведены в режим вынужденного простоя, получая 2/3 средней зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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