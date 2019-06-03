2019-06-03T18:29:09+03:00
Здоровье

Ставрополье в списке регионов, обеспечивших двойные зарплаты медикам по приказу Путина

Врачи в крае получают 213% от средней зарплаты
Андрей ЗОБОВ
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Медики на Ставрополье получают вдвое больше среднего работникаМедики на Ставрополье получают вдвое больше среднего работникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставрополье вошло в список регионов, исполняющих майские указы президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года об увеличении средней зарплаты для работников больниц. Глава государства требовал, чтобы доход медиков составлял 200% от среднего по региону.

Согласно отчёту Счётной палаты РФ, в 50 из 85 регионах исполнение майских указов минздрав полностью провалил. По статистике Росстата, цели по зарплатам бюджетников достигнуты лишь в 16 регионах. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении «КП - Северный Кавказ» на Ставрополье средняя зарплата врачей и сотрудников с высшим немедицинским образованием за 2018 год составила 50 871 рубль. Это 213% от среднего дохода в крае (23 850 рублей). Средний медперсонал получает порядка 26 252 рублей — 110%. Младший медперсонал — 24 768. Это почти 104% от средней зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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