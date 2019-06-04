Ставрополец выжил в пять раз перевернувшемся автомобиле

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-04T08:17:28+03:00

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На Ставрополье пожарные устранили последствия ДТП, во время которого перевернулся автомобиль.

Счастливый случай спас 25-летнего водителя Лада «Приора», который в нескольких километрах от села Рогатая Балка допустил опрокидывание своей машины и остался в живых.

Двигаясь по трассе в сторону города Буденновск, юноша на повороте потерял контроль над рулем. Неуправляемая машина по инерции продолжила движение, во время которого столкнулась на обочине с дорожным знаком, пять раз перевернулась и остановилась на колесах в поле.

Отделавшись незначительными ушибами и порезами, пострадавший в шоке сам выбрался из покореженного автомобиля. А проезжавшие в этот момент очевидцы сообщили об аварии службам экстренного реагировании.

По прибытии спасатели сняли аккумулятор Лада «Приора», чтобы исключить короткое замыкание. Далее, дожидаясь приезда сотрудников полиции, они собрали разлетевшиеся в разные стороны автомобильные детали.

ИСТОЧНИК KP.RU