Ставрополец выжил в пять раз перевернувшемся автомобиле
На Ставрополье пожарные устранили последствия ДТП, во время которого перевернулся автомобиль.
Счастливый случай спас 25-летнего водителя Лада «Приора», который в нескольких километрах от села Рогатая Балка допустил опрокидывание своей машины и остался в живых.
Двигаясь по трассе в сторону города Буденновск, юноша на повороте потерял контроль над рулем. Неуправляемая машина по инерции продолжила движение, во время которого столкнулась на обочине с дорожным знаком, пять раз перевернулась и остановилась на колесах в поле.
Отделавшись незначительными ушибами и порезами, пострадавший в шоке сам выбрался из покореженного автомобиля. А проезжавшие в этот момент очевидцы сообщили об аварии службам экстренного реагировании.
По прибытии спасатели сняли аккумулятор Лада «Приора», чтобы исключить короткое замыкание. Далее, дожидаясь приезда сотрудников полиции, они собрали разлетевшиеся в разные стороны автомобильные детали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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