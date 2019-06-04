В Дагестане пьяный отчим задушил свою приемную дочь

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-04T09:05:53+03:00

Теперь ему грозит срок в восемь лет

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В Дагестане начался суд по делу об убийстве несовершеннолетней девочки, которую лишил жизни отчим. Преступление случилось еще в 2018 году в поселке Юбилейный Кизлярского района.

Как установили правоохранители, пьяный мужчина случайно встретил 14-летнею девочку вблизи камышовых зарослей. Начали общаться. В какой-то момент между сожителем матери и школьницей вспыхнула крупная ссора.

Разъяренный мужчина схватил ребенка за шею и принялся душить. Отпустил девочку убийца, только после того, как понял, что она мертва и больше не дышит. Попытался сбежать. Однако его нашла и арестовала полиция.

- Уголовное дело против преступника завели по статье «Убийство» и передали в суд. В ближайшее время стартует его слушание, если вина будет доказана, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе Главного управления СК РФ по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU