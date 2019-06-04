В Северной Осетии будут бороться с бедностью

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-04T10:44:29+03:00

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Вячеслав Битаров провел совещание по вопросам организации проектной деятельности в республике, на котором было принято решение о разработке пилотного проекта приоритетной программы «Борьба с бедностью». Глава республики дал поручение за неделю подготовить предложения по селу Раздзог Правобережного района, население которого особенно нуждается в мерах господдержки.

По словам замминистра труда и соцразвития РСО - Алания Анжелы Мамаевой, итоги недавнего подворового обследования села Раздзог показали, что значительная часть его жителей признаны малоимущими.

А в селе Чермен, как рассказал глава АМС Дзодзиев, что в населенном пункте остро стоит проблема безработицы - рабочих мест практически нет, люди занимаются, в основном, домашним подворьем. В ветхом состоянии находится местная амбулатория. В селе нет ни Дома культуры, ни одной спортплощадки. Чтобы вдохнуть новую жизнь в некогда процветающий, славящийся своими урожайными садами населенный пункт, необходимо разработать специальную госпрограмму развития и поэтапно ее реализовать.

Этой работой в ближайшую неделю займутся специалисты министерства экономического развития РСО - Алания. В программе должны быть обозначены меры и по развитию сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, условий для оказания медпомощи, проведения досуга и занятий спортом.

По словам Вячеслава Битарова, свыше 500 жителей ждут от власти конкретных действий по улучшению жизни в селе. И нужно принять для этого все необходимые меры.

Участники совещания также поговорили о реализации приоритетной программы «Образование», в которую вошел проект предпрофильной подготовки школьников. Проект уже внедрен и осуществляется на базе средней школы № 2 станицы Змейской Кировского района совместно с Эльхотовским многопрофильным колледжем. Как сообщил директор колледжа Григорий Кайтуков, созданы ученические бригады из 50 учащихся 8 - 9-х классов, которые на земельном участке в 14 соток выращивают картофель, лук, зелень. Готовый урожай поставляют в школьную столовую, где для школьников готовят еду из экологически чистых продуктов.

В скором времени к участию в проекте подключатся учащиеся школы селения Ставд-Дорт. - - Это хороший перспективный проект, который нужно реализовывать по всей республике. Участие в ученических бригадах, работа на земле приучает детей и подростков с малых лет к труду, воспитывает дисциплину и уважение к людям труда. Молодежь должна осознавать, что без этого невозможно добиться в жизни успеха, стать достойным человеком и гражданином, - прокомментировал руководитель Северной Осетии.

Он дал поручение создать республиканскую программу предпрофильной подготовки школьников, чтобы как можно больше учащихся участвовали в ней.

ИСТОЧНИК KP.RU