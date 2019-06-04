В Ставрополе сняли новую версию фильма «Брат-2» к Студвесне

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-04T11:07:01+03:00

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В Ставрополе к началу международной Студенческой весны стран БРИКС и ШОС сняли новую версию популярного фильма «Брат-2». Забавный ролик, полный отсылок на киношедевр Алексея Балабанова, приглашает жителей России посетить один из главных молодёжных праздников лета.

Ставрополь вновь встречает Студвесну!.4 июня стартует фестиваль Международная Студенческая весна стран БРИКС И ШОС, а значит команда из Александра и Андрея снова радует нас своими крутыми вайнами! Узнали фильм под который сделали закос ребята? #РСВрекомендует@studvesnarsm #РСВ #РСМ #студвесна #Ставрополь2019 #РоссияСтранаВозможностей

Сюжет ролика прост: герой, никогда не бывавший в Ставрополе, от матери узнаёт о международной Студвесне. Данила Багров отправился в Америку, а молодой человек решает рискнуть и посетить Ставрополь.

Сценаристы сверхпопулярного видео беззлобно высмеивают комичность широко известных горожанам ситуаций: от грамматической ошибки в английской надписи «City on [the] top», до стадиона «Динамо», на котором, кажется, чаще состоятся церемонии открытия и закрытия студвесны, чем футбольные матчи. Заканчивается видео нетривиальной переделкой песни «Большие города».

Оригинальное и смешное видео за первые несколько часов набрало почти миллион просмотров. Пользователи отмечают прекрасное чувство юмора и обещают приехать в Ставрополь, чтобы присоединиться к молодёжному празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU