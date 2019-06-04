Ставропольский бизнесмен обогатился на 41 млн рублей, торгуя лекарствами без лицензии

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-04T13:02:42+03:00

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На Ставрополье предприниматель заработал десятки миллионов рублей, торгуя лекарствами без необходимого на то разрешения. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого МВД, в Железноводске бизнесмен участвовал в тендерах и заключал крупные контракты на поставку препаратов медицинским учреждениям, не имея соответствующей лицензии.

- В результате противоправных действий предпринимателю удалось извлечь прибыль на сумму более 41 миллиона рублей. Сотрудниками краевого Главка изъята бухгалтерская и иная документация для проведения необходимых экспертиз, - добавили в ведомстве. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство".

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU