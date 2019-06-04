Ставрополец забетонировал любовницу, обещавшую рассказать о связи жене
Житель Благорадного задушил и забетонировал любовницу, которая требовала раскрыть тайну их связи жене. Трагическая история произошла в октябре 2018 года.
Ночь на 26 октября Василий Мангошвили проводил в компании молоденькой и хорошенькой любовницы. Девушка была влюблена в мужчину и мечтала о настоящей семье. Требовала признаться во всём жене.
— Ссора произошла во дворе его дома. Девушка пригрозила, что расскажет его жене об их отношениях. Разъярённый злоумышленник задушил потерпевшую, а ее тело положил в колодец, засыпал щебнем и забетонировал, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
Следователи, заинтересовавшиеся исчезновением красавицы, вышли на преступника. Они нашли труп под слоем бетона и собрали достаточно доказательств причастности Мангошвили к преступлению. С их доводами согласился и суд, приговоривший убийцу к 9 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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