2019-06-04T12:54:25+03:00
Происшествия

Ставрополец забетонировал любовницу, обещавшую рассказать о связи жене

Его осудили на 9 лет колонии строгого режима
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Следственный эксперимент. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краюСледственный эксперимент. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

Житель Благорадного задушил и забетонировал любовницу, которая требовала раскрыть тайну их связи жене. Трагическая история произошла в октябре 2018 года.

Ночь на 26 октября Василий Мангошвили проводил в компании молоденькой и хорошенькой любовницы. Девушка была влюблена в мужчину и мечтала о настоящей семье. Требовала признаться во всём жене.

— Ссора произошла во дворе его дома. Девушка пригрозила, что расскажет его жене об их отношениях. Разъярённый злоумышленник задушил потерпевшую, а ее тело положил в колодец, засыпал щебнем и забетонировал, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Следователи, заинтересовавшиеся исчезновением красавицы, вышли на преступника. Они нашли труп под слоем бетона и собрали достаточно доказательств причастности Мангошвили к преступлению. С их доводами согласился и суд, приговоривший убийцу к 9 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24