2019-06-04T13:25:21+03:00
Общество

В Ессентуках улучшат водоснабжение

В северо-восточном районе города уже приступили к реконструкции магистральной трубы
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Глава Ессентуков Александр Некристов обсудил с руководством Водоканала реконструкцию системы водоснабжения северо-восточного района города.Глава Ессентуков Александр Некристов обсудил с руководством Водоканала реконструкцию системы водоснабжения северо-восточного района города.
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Глава Ессентуков Александр Некристов обсудил с руководством Водоканала реконструкцию системы водоснабжения северо-восточного района города.

Как сообщил технический директор краевого филиала Предгорный «Межрайводоканал» Дмитрий Шестеров, коммунальщики уже приступили к реконструкции магистральной трубы. В летние месяцы жители районов Опытник, Золотушка, станица Казанская обращаются с жалобами на плохой напор или полное отсутствие воды.

На встрече были озвучены несколько причин снижения давления в трубах. Первая, отметили в Водоканале, это интенсивный полив дачниками своих участков. С наступлением жары некоторые улицы из-за соседей остались вовсе без воды. Также приборы учета указывают на незаконные врезки в водовод, масштаб воровства воды коммунальщики называют впечатляющим.

А одна из главных причин - износ сетей, здесь тоже ощутимые потери. Глава города отметил, что реконструкция магистрального водовода для города очень важна. Новая магистраль пойдет в обход дачных товариществ, что сразу ликвидирует незаконные врезки и сохранит стабильную подачу воды.

Все жители северо-восточного района, которые подключались к трубе официально, будут переподключены автоматически. Остальным предстоит пройти процедуру подключения к сетям водоснабжения на общих основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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