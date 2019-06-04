2019-06-04T14:46:23+03:00
Общество

Билеты на теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля можно купить со скидкой 30%

Акция для клиентов банка продлится до конца июня
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 июня стартовал первый этап продажи билетов на 30-й, юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля. До конца июня у клиентов ВТБ есть возможность приобрести их со скидкой 30%.

Дисконт распространяется при оплате картами ВТБ, а также ранее присоединенных банков (ВТБ24 и Банк Москвы). Клиенты смогут купить билеты на любой из дней проведения турнира.

Полный список мест продажи и подробности акции размещены на официальном сайте мероприятия.

ВТБ Кубок Кремля впервые пройдет на площадке Ледового Дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября 2019 года. Банк ВТБ выступает титульным партнером мероприятия.

Наша справка

ВТБ Кубок Кремля – это первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает турнир с 1998 года.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего ребенка нашли мертвым в КБР
Суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших перевозки спирта в КБР
В Ставрополе две сестры попали под колеса "Лады"
Найдено тело трёхлетнего мальчика, потерявшегося на берегу реки в КБР
Пятигорск "утонул" после дождя
В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку
Силовики обыскивают Минкультуры Кабардино-Балкарии
Первенство по художественной гимнастике на Кубок главы в Минводах собрало более 300 участниц
Ставрополец выиграл в лотерею квартиру, взяв билет с номером дома своей бабушки
В Пятигорске временно перекроют дороги
В Чечне уничтожили противопехотную мину
В Дагестане по вине пьяного водителя трое детей попали в больницу
В Ессентуках улучшат водоснабжение
Ставропольский бизнесмен обогатился на 41 млн рублей, торгуя лекарствами без лицензии
Ставрополец забетонировал любовницу, обещавшую рассказать о связи жене
На Ставрополье ревнивец убил любовницу на улице и лёг спать рядом с телом
В Ставрополе сняли новую версию фильма «Брат-2» к Студвесне
В Северной Осетии будут бороться с бедностью
На Ставролполье задержан мужчина, похитивший сбережения пенсионера
В Дагестане пьяный отчим задушил свою приемную дочь
Ставрополец выжил в пять раз перевернувшемся автомобиле
Ставрополье в списке регионов, обеспечивших двойные зарплаты медикам по приказу Путина
На Ставрополье адвокат украл у подзащитного 1 млн рублей
Во Владикавказе почти 1100 рабочих уволены с завода «Электроцинк»
"Ахмат" купил футболиста за 29 млн