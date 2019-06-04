В Чечне уничтожили противопехотную мину

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-04T16:07:54+03:00

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Военнослужащие инженерного подразделения Росгвардии при осмотре территории в Шалинском районе Чечни обнаружили противопехотную мину. А также они нашли еще двадцать зажигательных дымовых патронов.

Установлено, что взрывоопасные предметы пролежали в земле несколько лет во времен боевых действий и представляли реальную угрозу для местного населения.

Специалисты-саперы после исследования уничтожили найденные боеприпасы путем накладного контролируемого взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU