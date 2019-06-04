В Пятигорске временно перекроют дороги

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-04T16:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Пятигорск Ставропольского края из-за проведения акции "Рукописная книга "Онегин" введут ограничения для передвижения транспорта. Закроют проезд на участке проспекта Кирова от пересечения с улицей Карла Маркса до перекрёстка с Соборной.

Как уточняют "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, акция состоится 5 июня с 10.00 до 16.00 в сквере Пушкина.

- Сотни пятигорчан прочитают любимые строфы из романа в стихах "Евгений Онегин" и создадут свою рукописную копию в историческом здании Института курортологии. Копии впоследствии будут объединены в книгу, которая может стать настоящей реликвией, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU