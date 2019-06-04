2019-06-04T16:52:07+03:00
Общество

Ставрополец выиграл в лотерею квартиру, взяв билет с номером дома своей бабушки

Алексей Чепраков хочет подарить жилье дочке
Евгения СОКОРЕВА
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Фото победителяФото победителя
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В Ставрополе мужчина поучаствовал в "Жилищной лотерее" и в итоге выиграл квартиру за 1,9 млн рублей. Победителем стал Алексей Чепраков, который признался, что билет выбрал, потому что нашел свое, как ему казалось, счастливое число "7". Именно под этим номером у его бабушки в деревне был дом, где в детстве Алексей очень любил проводить время.

- Чепраков всегда искал в лотерейных билетах число семь, которое, по его словам, приносит ему удачу. Во время розыгрыша именно это число стало последним шагом к победе в лотерее, - рассказали в пресс-службе "Столото".

- Во время розыгрыша именно семёрка на выпавшем шаре стала последним числом в игровом поле счастливого билета. Я зачеркнул её и побежал рассказывать о победе своей семье, - рассказал сам победитель.

Новую квартиру мужчина собирается подарить дочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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