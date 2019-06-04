Первенство по художественной гимнастике на Кубок главы в Минводах собрало более 300 участниц

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-04T16:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

1 и 2 июня состоялось открытое первенство Кубка главы Минераловодского городского округа Ставропольского края по художественной гимнастике «Маленькая страна». Мероприятие прошло на территории Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова под руководством директора соревнований Анны Дуденко.

За Кубок главы боролись более 300 гимнасток из разных городов России: Владикавказа, Белореченска, Новошахтинска, Тамани, Лермонтова, Пятигорска, Георгиевска, Зеленокумска, Железноводска, а также Минеральных Вод.

Гимнастки соревновались по личной и групповой программе в возрастной категории от 4 до 15 лет. Многие спортсменки дебютировали здесь в упражнениях с гимнастическими предметами и без. Все спортсменки смогли преодолеть свой страх и отлично справиться с выступлениями.

По результатам первенства в личной программе минераловодские гимнастки показали хорошие результаты. Ульяна Байдина и Екатерина Банникова заняли первое место, а Софья Фоменко, Айгуль Касаева и Виктория Вергуненко стали обладательницами серебряных медалей. Среди групповых выступлений 2012 года рождения также победу одержала команда из Минеральных Вод «Дюймовочки».

Первенство приурочено к празднованию Дня защиты детей, а его проведение планируется сделать ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU