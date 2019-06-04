Силовики обыскивают Минкультуры Кабардино-Балкарии
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики. По данным источника «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, речь идёт о коррупционных нарушениях.
— Выемка документов в Минкульте связано с деятельностью одной из местных телекомпаний, которой выделялись средства из бюджета республики. Есть подозрения, что при заключении государственных контрактов были допущены серьёзные нарушения, — сообщил собеседник.
По словам другого источника, ущерб бюджету, нанесённый коррупционными действиями, может составлять порядка 20 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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