В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку
Очевидцы засняли происходящее на камеру [видео]
Пожара удалось избежать
Изменить размер текста:
В городе Минеральные воды спасателям пришлось на лестнице подниматься в одну из квартир на верхних этажах многоэтажки на улице Бештаугорская. Как говорят очевидцы, вызвали расчет бдительные соседи, учуявшие "горелый" запах и увидевшие слабую задымленность.
В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку.
- Молодая пара забыла снять с плиты кастрюлю с едой и ушла по своим делам. Еда начала гореть. Был едкий запах. И всё. Спасатели приехали вовремя, кроме кастрюли из имущества ничего не пострадало, - говорят свидетели.
ИСТОЧНИК KP.RU