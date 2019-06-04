СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-04T17:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Минеральные воды спасателям пришлось на лестнице подниматься в одну из квартир на верхних этажах многоэтажки на улице Бештаугорская. Как говорят очевидцы, вызвали расчет бдительные соседи, учуявшие "горелый" запах и увидевшие слабую задымленность.

В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку.

- Молодая пара забыла снять с плиты кастрюлю с едой и ушла по своим делам. Еда начала гореть. Был едкий запах. И всё. Спасатели приехали вовремя, кроме кастрюли из имущества ничего не пострадало, - говорят свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU