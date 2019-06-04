Найдено тело трёхлетнего мальчика, потерявшегося на берегу реки в КБР

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-04T17:53:50+03:00

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Спустя неделю усиленных поисков спасатели сообщили об обнаружении тела трёхлетнего мальчика, потерявшегося во время пикника на берегу реки в Кабардино-Балкарии. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

— Тело ребёнка было обнаружено под мостом через реку Терек, неподалёку от селения Октябрьское. Его передали следственно-оперативной группе для исследования, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что малыш потерялся вечером в среду. Его родители отдыхали в шумной компании на берегу Терека, а к вечеру обнаружили пропажу мальчика. Они тут же обратились к спасателям. К поискам подключились и волонтёры, однако обнаружить потерявшегося живым не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU