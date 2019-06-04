В Ставрополе две сестры попали под колеса "Лады"
В Ставрополе 3 мая две сестры попали под колеса отечественной легковушки "Лада Гранта". ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Розы Люксембург.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ПАСС СК, девушки шли по пешеходному переходу и не заметили, что в то же время мужчина на автомобиле начал движение.
- Не успев вовремя среагировать, автомобилист наехал на пешеходов, в результате чего сестры от удара о капот упали на проезжую часть, - уточнили в ведомстве.
Сестры получили различные ушибы конечностей, сотрясение головного мозга и были госпитализированы в ставропольскую больницу №4.
- Обе стороны участников аварии утверждают, что они двигались на зеленый сигнал светофора, и поэтому не считают себя виноватыми. Истинные причины произошедшего и виновное лицо в ближайшее время предстоит выяснить соответствующим органам, - добавили в ПАСС Ставропольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU