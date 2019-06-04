2019-06-04T18:05:35+03:00
Происшествия

В Ставрополе две сестры попали под колеса "Лады"

Девушки пересекали дорогу по пешеходному переходу
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 3 мая две сестры попали под колеса отечественной легковушки "Лада Гранта". ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Розы Люксембург.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ПАСС СК, девушки шли по пешеходному переходу и не заметили, что в то же время мужчина на автомобиле начал движение.

- Не успев вовремя среагировать, автомобилист наехал на пешеходов, в результате чего сестры от удара о капот упали на проезжую часть, - уточнили в ведомстве.

Сестры получили различные ушибы конечностей, сотрясение головного мозга и были госпитализированы в ставропольскую больницу №4.

- Обе стороны участников аварии утверждают, что они двигались на зеленый сигнал светофора, и поэтому не считают себя виноватыми. Истинные причины произошедшего и виновное лицо в ближайшее время предстоит выяснить соответствующим органам, - добавили в ПАСС Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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