Суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших перевозки спирта в КБР
В Кабардино-Балкарии суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших нелегальные перевозки спирта. За свои преступления они получили порядка 42 миллионов рублей взяток.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в городском суде города Ессентуки, все 12 задержанных членов преступной группировки были арестованы на 2 месяца.
— Их подозревают по статьям «организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения» и «получение взятки в составе группы в особо крупном размере», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники УГИБДД получали огромные взятки. Фото: СК РФ
В числе арестованных оказался и заместитель начальника управления ГИБДД по Кабардино-Балкарской Республике. Ещё один член группировки находится в бегах. Его объявили в федеральный розыск.
По информации правоохранителей, в 2017–2018 годах группировка работала с производителем нелегальной алкогольной продукции, от которого систематически получала огромные взятки. Дорожные полицейские, в свою очередь, закрывали глаза на перевозки «палёнки» по территории КБР и его ввоз через КПП «Малка».
ИСТОЧНИК KP.RU
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