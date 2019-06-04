2019-06-04T18:09:47+03:00
Происшествия

Суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших перевозки спирта в КБР

Лишь одному из коррумпированных сотрудников ДПС удалось бежать
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Полицейские закрывали глаза на нелегальные перевозки «палёнки»Полицейские закрывали глаза на нелегальные перевозки «палёнки»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кабардино-Балкарии суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших нелегальные перевозки спирта. За свои преступления они получили порядка 42 миллионов рублей взяток.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в городском суде города Ессентуки, все 12 задержанных членов преступной группировки были арестованы на 2 месяца.

— Их подозревают по статьям «организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения» и «получение взятки в составе группы в особо крупном размере», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники УГИБДД получали огромные взятки. Фото: СК РФ

Сотрудники УГИБДД получали огромные взятки. Фото: СК РФ

В числе арестованных оказался и заместитель начальника управления ГИБДД по Кабардино-Балкарской Республике. Ещё один член группировки находится в бегах. Его объявили в федеральный розыск.

По информации правоохранителей, в 2017–2018 годах группировка работала с производителем нелегальной алкогольной продукции, от которого систематически получала огромные взятки. Дорожные полицейские, в свою очередь, закрывали глаза на перевозки «палёнки» по территории КБР и его ввоз через КПП «Малка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего ребенка нашли мертвым в КБР
В Ставрополе две сестры попали под колеса "Лады"
Найдено тело трёхлетнего мальчика, потерявшегося на берегу реки в КБР
Пятигорск "утонул" после дождя
В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку
Силовики обыскивают Минкультуры Кабардино-Балкарии
Первенство по художественной гимнастике на Кубок главы в Минводах собрало более 300 участниц
Ставрополец выиграл в лотерею квартиру, взяв билет с номером дома своей бабушки
В Пятигорске временно перекроют дороги
В Чечне уничтожили противопехотную мину
Билеты на теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля можно купить со скидкой 30%
В Дагестане по вине пьяного водителя трое детей попали в больницу
В Ессентуках улучшат водоснабжение
Ставропольский бизнесмен обогатился на 41 млн рублей, торгуя лекарствами без лицензии
Ставрополец забетонировал любовницу, обещавшую рассказать о связи жене
На Ставрополье ревнивец убил любовницу на улице и лёг спать рядом с телом
В Ставрополе сняли новую версию фильма «Брат-2» к Студвесне
В Северной Осетии будут бороться с бедностью
На Ставролполье задержан мужчина, похитивший сбережения пенсионера
В Дагестане пьяный отчим задушил свою приемную дочь
Ставрополец выжил в пять раз перевернувшемся автомобиле
Ставрополье в списке регионов, обеспечивших двойные зарплаты медикам по приказу Путина
На Ставрополье адвокат украл у подзащитного 1 млн рублей
Во Владикавказе почти 1100 рабочих уволены с завода «Электроцинк»
"Ахмат" купил футболиста за 29 млн