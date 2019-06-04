2019-06-04T18:18:55+03:00
Происшествия

Пропавшего ребенка нашли мертвым в КБР

Мальчик упал в реку 29 мая
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии пропавшего 29 мая 3-летнего мальчика нашли мертвым. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, 4 июня в 15.10 поисковые работы были завершены, потому что спасатели нашли тело ребенка в подмостовом пространстве реки Черек возле села Октябрьское и передали его следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Напомним, что 29 мая родители мальчика сообщили о пропаже сына около 20.00 часов. Семья отдыхала у реки на берегу. Родители сразу сказали, что ребенок, вероятнее всего, упал в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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