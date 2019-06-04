2019-06-04T19:27:03+03:00
Спорт

Ставропольский прыгун в воду взял две медали на Чемпионате России

Евгений Кузнецов принял участие в соревнованиях в Казани
Евгения СОКОРЕВА
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Прыгун в воду из Ставрополя Евгений Кузнецов завоевал две медали на Чемпионате России в Казани.

За одиночные прыжки с 3-метрового трамплина спортсмена наградили "Серебром". А за синхронный прыжок с напарником Ильёй Захаровым - "Золотом".

Сейчас Евгений готовится принять участие в соревнованиях мирового уровня, которые пройдут в Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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