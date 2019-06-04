Ставропольский прыгун в воду взял две медали на Чемпионате России
Евгений Кузнецов принял участие в соревнованиях в Казани
Изменить размер текста:
Прыгун в воду из Ставрополя Евгений Кузнецов завоевал две медали на Чемпионате России в Казани.
За одиночные прыжки с 3-метрового трамплина спортсмена наградили "Серебром". А за синхронный прыжок с напарником Ильёй Захаровым - "Золотом".
Сейчас Евгений готовится принять участие в соревнованиях мирового уровня, которые пройдут в Южной Корее.
ИСТОЧНИК KP.RU