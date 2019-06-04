Лучший нападающий "Анжи" перешел в "Терек"

СЕГОДНЯ 21:48 2019-06-04T21:48:20+03:00

Андрес Понсе проведет первый сбор с командой

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Контракт с футбольным клубом «АХМАТ» подписал нападающий «Анжи» и сборной Венесуэлы Андрес Понсе. Соглашение рассчитано на четыре года.

- Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней, - сообщает официальный сайт ФК "Анжи".

Понсе перешел в «Анжи» летом 2018 года. В сезоне РПЛ 2018-2019 года он провел 27 матчей и забил 5 голов.

ИСТОЧНИК KP.RU