Лучший нападающий "Анжи" перешел в "Терек"
Андрес Понсе проведет первый сбор с командой
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Контракт с футбольным клубом «АХМАТ» подписал нападающий «Анжи» и сборной Венесуэлы Андрес Понсе. Соглашение рассчитано на четыре года.
- Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней, - сообщает официальный сайт ФК "Анжи".
Понсе перешел в «Анжи» летом 2018 года. В сезоне РПЛ 2018-2019 года он провел 27 матчей и забил 5 голов.
ИСТОЧНИК KP.RU