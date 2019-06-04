Назван следующий соперник Нурмагомедова после Порье

СЕГОДНЯ 22:53 2019-06-04T22:57:30+03:00

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с чемпионатом по смешанным единоборствам. Об этом заявил агент Хабиба Али Абдель-Азис. Подробности соглашения, сумма контракта и прочие детали не разглашаются. Известно лишь, что в документе оговорена встреча Хабиба с канадцем Жоржем Сен Пьером, который объявил о завершении спортивной карьеры в конце февраля.

Напомним, Нурмагомедов проведет свой следующий бой против временного чемпиона UFC, американца Дастина Порье. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби на арене UFC 242. Нурмагомедов к тому времени отбудет свою 9-месячную дисквалификацию, полученную за потасовку после встречи с Конором Макрегором.

Официальный промо-ролик боя Хабиб-Порье.

ИСТОЧНИК KP.RU