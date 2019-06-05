В Ставрополе под колеса иномарки попали две девушки

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-05T08:28:13+03:00

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Две сестры пострадали под колесами легковушки на перекрестке улиц Мира и Розы Люксембург в Cтаврополе.

Две девушки, переходя дорогу по пешеходному переходу, не заметили, как в это же время мужчина на автомобиле Лада «Гранта» начал движение. Не успев вовремя среагировать, автомобилист наехал на пешеходов. Сестры от удара о капот упали на проезжую часть. Не теряя времени, очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия необходимые экстренные службы.

На место спасатели прибыли вместе с медиками и помогли переместить девушек в карету скорой помощи. Девушки получили различные ушибы рук и ног, сотрясение головного мозга и были госпитализированы.

Все участники аварии утверждают, что они двигались на зеленый сигнал светофора, и поэтому не считают себя виноватыми. Истинные причины произошедшего предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU