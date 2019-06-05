2019-06-05T09:39:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье пожарные спасли населенный пункт, оказавшийся в жару без воды

Михаил ЮЖНЫЙ
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Случившийся водный коллапс в селе Сухая Буйвола Ставропольского края поставил под угрозу водоснабжение половины жителей населенного пункта. Как оказалось, засорилась труба, которая снабжала живительной влагой сельчан.

Люди сообщили о проблеме пожарным ПАСС СК, которые подъехали к водопроводному колодцу и опустили в него насосный рукав для забора жидкости из водохранилища. Затем, закачивая воду в цистерну рабочего автомобиля, они через лафетный ствол произвели её сброс в овраг.

Затем работники водоканала спустились вниз и очистили заборную трубу и бетонные стенки питьевого резервуара от накопившихся известковых отложений.

Когда аварийные работы были выполнены в полном объеме, в хранилище вновь закачали воду через насосную станцию, и она в этот же день поступила в дома жителей села Сухая Буйвола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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