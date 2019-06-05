2019-06-05T10:40:11+03:00
Общество

В Георгиевске Ставропольского края за 57 млн благоустроят Площадь Победы

Работы проведут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Георгиевске за 57 млн рублей благоустроят Площадь Победы. Планируется обновление сцены, строительство "сухого" плоскостного фонтана, а также открытие кафе и детской площадки с дендропарком "зеленых" фигур животных.

- Так же будут реконструированы парковки для автотранспорта с установкой въездного и выездного шлагбаумов, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. - Кроме того, уже начаты работы по реконструкции рекреационной зоны по улицам Калинина и Батакская. Демонтаж здесь уже завершен и сейчас приступили к укладке тротуарной плитки в пешеходной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Чеческий халк" сел в инвалидное кресло и снялся в социальном ролике
На Ставрополье поймали педофила
В Дагестане чиновники и доставщики пенсий похитили миллионы
На Ставрополье пожарные спасли населенный пункт, оказавшийся в жару без воды
В Ставрополе под колеса иномарки попали две девушки
Назван следующий соперник Нурмагомедова после Порье
Опубликован официальный промо-ролик боя Хабиб-Порье
Лучший нападающий "Анжи" перешел в "Терек"
Ставропольский прыгун в воду взял две медали на Чемпионате России
После реконструкции в Пятигорске открыли парк
Суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших перевозки спирта в КБР
В Ставрополе две сестры попали под колеса "Лады"
Найдено тело трёхлетнего мальчика, потерявшегося на берегу реки в КБР
Пятигорск "утонул" после дождя
В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку