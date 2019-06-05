В Георгиевске Ставропольского края за 57 млн благоустроят Площадь Победы
В Георгиевске за 57 млн рублей благоустроят Площадь Победы. Планируется обновление сцены, строительство "сухого" плоскостного фонтана, а также открытие кафе и детской площадки с дендропарком "зеленых" фигур животных.
- Так же будут реконструированы парковки для автотранспорта с установкой въездного и выездного шлагбаумов, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. - Кроме того, уже начаты работы по реконструкции рекреационной зоны по улицам Калинина и Батакская. Демонтаж здесь уже завершен и сейчас приступили к укладке тротуарной плитки в пешеходной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU