В Дагестане чиновники и доставщики пенсий похитили миллионы
В Дербентском районе Дагестана сотрудники организации, занимающейся доставкой социальных выплат, похитили пенсии на 2,8 миллиона рублей. Преступники действовали в сговоре с неустановленными лицами управления соцзащиты по региону.
В 2016–2017 годах два доставщика, сговорившись с чиновниками, подделывали документы и похищали часть денег, предназначавшихся для пенсионеров. Таким образом они украли 2 миллиона 800 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников специализированной организации и неустановленных должностных лиц управления социальной защиты населения в Дербентском районе Республики Дагестан. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «служебный подлог», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Сейчас следователи проверяют всю деятельность организации, чтобы вскрыть другие подобные эпизоды хищения и установить сообщников задержанных доставщиков. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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