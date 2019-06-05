2019-06-05T10:42:45+03:00
Происшествия

В Дагестане чиновники и доставщики пенсий похитили миллионы

Возбуждено уголовное дело
Андрей ЗОБОВ
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Доставщики с чиновниками похищали пенсии в Дербентском районеДоставщики с чиновниками похищали пенсии в Дербентском районеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дербентском районе Дагестана сотрудники организации, занимающейся доставкой социальных выплат, похитили пенсии на 2,8 миллиона рублей. Преступники действовали в сговоре с неустановленными лицами управления соцзащиты по региону.

В 2016–2017 годах два доставщика, сговорившись с чиновниками, подделывали документы и похищали часть денег, предназначавшихся для пенсионеров. Таким образом они украли 2 миллиона 800 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников специализированной организации и неустановленных должностных лиц управления социальной защиты населения в Дербентском районе Республики Дагестан. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «служебный подлог», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сейчас следователи проверяют всю деятельность организации, чтобы вскрыть другие подобные эпизоды хищения и установить сообщников задержанных доставщиков. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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