2019-06-05T11:57:31+03:00
Происшествия

Рухнувший во время молитвы мост попал на видео

ЧП произошло в дагестанском селе Бежта [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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В Дагестанском селе Бежта Цунтинского района во время молитвы рухнул самодельный мост. Предположительно, сооружение не выдержало веса четырёх припаркованных на нём автомобилей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, ЧП произошло 5 июня около 7 часов утра.

Самодельный мост рухнул во время молитвы в Дагестанском селе.

— Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети. Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. Кроме того, есть версия, что мост не выдержал веса четырёх припаркованных автомобилей жителей села. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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