Модель с огромными губами и грудью из Северной Осетии превратилась в Барби-негритянку

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-05T12:27:01+03:00

26-летняя Лара Алборова показала загар и фигуру на фото в Instagram [фото]

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Эротическая модель из Северной Осетии 26-летняя Лара Алборова превратилась в Барби-негритянку. Фото с загаром и неестественно огромными грудью и губами девушка выложила у себя в аккаунте Instagram.

Как следует из подписи к снимку, Лара готовится к дефиле в "Vegas City".

- Первый раз такой формат выступления, и если честно не знала что будет так сложно подготавливаться. Очень сложный процесс со всех сторон. Но всегда хотела попробовать! - написала модель (пунктуация и орфография сохранены).

Сходство с куклой отметили фанаты:

- Тут ты прям Барби. Только в макси комплектации, - написал один из пользователей.

Напомним, что родилась и выросла Лара Алборова во Владикавказе, но живет и карьеру модели под именем "Лара Фрост" строит в Москве. Девушка скрывает, что из Северной Осетии, но не стесняется говорить о своем пути успеха.

Красотка не стесняется показывать свою фигуруФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Раскрепощенная "инстаграмщица" открыто заявляет, что достатку обязана пластическим операциям и щедрым ухажерам. Красотка не раз мелькала на федеральных каналах и в интернет-шоу. В одном даже победила и получила призовые 1 млн рублей.

Но ее подъему радуются далеко не все, и "хейтеров" хватает. Один их недоброжелателей не так давно пригрозил Ларе расправой за недостойное поведение, опозорившее фамилию "Алборова".

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ИСТОЧНИК KP.RU