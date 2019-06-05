2019-06-05T12:38:59+03:00
Экономика

Почему в Чечне, Дагестане, КЧР, КБР так резко подорожала сотовая связь

Жители республик платят намного больше тех, кто живет в остальной части России
Виталий КЛИМОВ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Цена минимального пакета услуг сотовой связи выросла в России в среднем на 3 процента. Такие данные приводит «Ъ» со ссылкой на данные исследования Content Review. В деньгах это около 7 рублей. То есть средняя плата по тарифам для россиян после отмены роуминга внутри страны (так называемого внутрисетевого) составила 262 рубля. Больше всего повезло Москве, где подорожание составило в среднем 1 рубль, а меньше всего — регионам Северного Кавказа, где абоненты стали платить аж на 23 рубля в месяц больше. Если раньше в среднем услуги операторов обходились жителям республик СКФО в 297 рублей, то сейчас — в 320.

Операторы объяснили подорожание повышением НДС с 2019 года, а также инфляцией и прочими «финансовыми нагрузками», которые несут компании сотовой связи из-за новых законов об отмене внутрисетевого роуминга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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