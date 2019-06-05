Уважение к старшим: в КБР молодёжь переносит стариков через лужи

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-05T12:37:23+03:00

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Кавказские традиции уважения к старшим в действии: в Кабардино-Балкарии на видео попали молодые парни, помогающие пожилым людям перебираться через лужи. Ролик быстро распространился в соцсетях, получив широкое одобрение местных жителей.

Хороший пример показали молодые люди на улицах Нальчика. После проливного дождя не самые лучшие тротуары и дороги оказались сильно затоплены. И парни решили помочь местным старикам перебраться через дорогу.

Кавказцы перенесли старика через лужи на дороге после ливня.

Пожилой человек, попавший на видео, стесняется такого предложения. Однако когда видит, что ребятами движут самые добрые намерения, соглашается. А молодые люди, разувшись, переносят его через глубокие лужи на проезжей части.

— Продолжение классической истории «переведи бабушку через дорогу». Прекрасный поступок благородных людей. Это тот пример, который стоит показывать детям и знакомым. Прекрасно, что истинно кавказское благородство всё ещё живо, — пишут в соцсетях.

— Молодцы! Их родители достойны глубочайшего уважения! Хабзэ, намыс, уважение к старшим испокон веков передавалось от родителей к детям. У нашего народа есть будущее! — порадовался другой растроганный пользователь.

ИСТОЧНИК KP.RU