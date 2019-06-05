В Ставрополе осудили бывшего главного налогового инспектора
В Ставрополе прошел суд над бывшим главным государственным налоговым инспектором отдела одной из налоговых инспекций. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ставропольской прокуратуры, мужчину обвинили в получении взятки.
- 8 июня 2018 года, находясь в салоне автомобиля, он получил от индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей за непроведение в отношении него проверки в сфере налогового законодательства и общем покровительстве в рамках налогового законодательства, - уточнили в надзорном ведомстве. - Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU