2019-06-05T13:58:36+03:00
Общество

Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию

Банк совместно с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» запустил проект «Живые мечты»
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Цель проекта - сбор средств на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда «Бюро Добрых Дел» (подростков, оставшихся без попечения родителей). На эти пожертвования будущих выпускников семи региональных детских домов будут готовить к взрослой жизни: помогать выбирать профессию, учиться распоряжаться финансами, взаимодействовать с людьми, проводить встречи с психологами.

В попечении фонда находятся 110 подростков в основном учащиеся 9-го класса. Ребята создали рисунки с изображением профессии своей мечты, которые Сбербанк разместил на сайте платформы «Сбербанк Вместе». Там же размещены видеоинтервью с детьми. Каждый желающий может ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование.

При совершении пожертвования на сумму свыше 500 рублей пользователь получит возможность бесплатного посещения выставки от одного из партнеров проекта. Музеи-партнеры в Ставрополе: Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К.Праве и Галерея «Паршин».

Проект «Живые мечты» позволяет получить средства на подготовку к взрослой жизни будущих выпускников детских домов и дать им возможность освоить востребованную на рынке профессию, которая зачастую может быть получена только на коммерческой основе.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. И традиционно готов выступать партнером важных благотворительных акций. Сбербанк - не только финансовое учреждение, но и социально ответственная компания, которой не безразлично будущее нашей страны.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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