Отжимающийся в парке дедушка поразил молодежь в Северной Осетии
В Северной Осетии попал на видео седовласый дедушка, отжимающийся в парке от лавочки. Ролик сняли молодые парни, которые не сумели скрыть своего восхищения от наблюдаемой картины:
В Северной Осетии попал на видео дедушка, отжимающийся в парке.
- Деду уважение, красавчик! - восклицают за кадром. - Вот это мотивация!
Просмотревшие запись пользователи сети тоже поразились увиденному:
- Вот с кого надо брать пример, - написал один из комментаторов.
- А ты встаёшь с дивана и не можешь отдышаться, - пошутил другой.
Напомним, ранее мы писали про 67-летнего Омара Хамдулаева из Дагестана, который виртуозно крутит "солнышко" и делает подъем переворота на турнике.
ИСТОЧНИК KP.RU