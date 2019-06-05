2019-06-05T14:33:17+03:00
Общество

Отжимающийся в парке дедушка поразил молодежь в Северной Осетии

Снявшие ролик парни не смогли скрыть своего восхищения [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии попал на видео седовласый дедушка, отжимающийся в парке от лавочки. Ролик сняли молодые парни, которые не сумели скрыть своего восхищения от наблюдаемой картины:

В Северной Осетии попал на видео дедушка, отжимающийся в парке.

- Деду уважение, красавчик! - восклицают за кадром. - Вот это мотивация!

Просмотревшие запись пользователи сети тоже поразились увиденному:

- Вот с кого надо брать пример, - написал один из комментаторов.

- А ты встаёшь с дивана и не можешь отдышаться, - пошутил другой.

Напомним, ранее мы писали про 67-летнего Омара Хамдулаева из Дагестана, который виртуозно крутит "солнышко" и делает подъем переворота на турнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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