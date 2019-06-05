Жительница КБР заплатила задаток за собственный дом

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-05T15:00:55+03:00

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В Кабардино-Балкарии доверчивая женщина стала жертвой мошенницы, заплатив задаток за дом, который сама же и продавала. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по КБР.

По данным полиции, 40-летняя жительница Нарткалы опубликовала в интернете объявление о продаже дома. По указанному номеру позвонила потенциальная покупательница. После короткой беседы женщина сообщила, что нашла дом своей мечты и уже перевела задаток. Собственница удивилась — никаких денег она не получала.

— Предполагаемая покупательница ввела хозяйку в заблуждение, сообщив, что она уже якобы перевела задаток. Удивившись, что деньги не поступили, покупательница попросила вернуть перечисленную сумму, которую она незамедлительно переведет на другой предложенный счет. Ничего не подозревая, доверчивая женщина перевела мошеннице 54 тысячи рублей, после чего она перестала выходить на связь, — сообщает пресс-служба регионального МВД.

После этого злоумышленница ожидаемо исчезла. Полиция возбудила уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU