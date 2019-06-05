2019-06-05T15:22:41+03:00
Происшествия

В первую неделю купального сезона на Ставрополье утонули несколько человек

Трагедии произошли в разных районах края
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае за 4 дня с открытия купального сезона утонули несколько человек.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ПАСС СК, в селе Кочубеевское 3 июня в реке Кубань утонул 48-летний местный житель - тело до сих пор ищут, а 4 июня в станице Рождественская Изобильненского городского округа утонул мужчина на базе отдыха "Чистые пруды".

Кроме того, вероятнее всего произошла еще трагедия и на Правоегорлыкском канале недалеко от села Подлесное Труновского района, где 3 июня нашли открытую машину и вещи на берегу - водолазы продолжают обследовать каждый квадрат канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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